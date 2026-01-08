Президент змінив очільників ОВА п'яти областей: кого призначив

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 січня повідомив, що підписав укази щодо нових очільників обласних військових адміністрацій Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Кандидатуру на посаду голови Тернопільської ОВА також погодили.

Зеленський звільнив Віталія Дяківнича з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області – він подав відповідну заяву. Натомість призначив його головою Полтавської ОВА.

Руслана Запаранюка було звільнено з посади голови Чернівецької ОВА. А на його місце призначено Руслана Осипенка.

Владислав Гайваненко був відсторонений від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОВА. Керівником призначений Олександр Ганжа.

Наталя Заболотна очолила Вінницьку ОВА. А В'ячеслав Негода був звільнений із посади голови Тернопільської ОВА. Документ про призначення його заміни на сайті Офісу президента не опублікований.