Зеленский уволил Витюка с должности главы кибербезопасности СБУ

Илья Витюк (Фото: СБУ)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Скриншот с сайта ОП

4 апреля 2024 года Следствие.Инфо выяснило, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.

В то же время рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждали журналисты.

В материале говорилось, что жена Витюка Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на этот пост. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

Позже журналисты Следствие.Инфо опубликовали вторую часть расследования. Расследователи утверждают, что Витюк снимал на видео, как спецназовцы "Беркута" во время Революции достоинства в феврале 2014 года расстреливали митингующих на улице Институтской.

9 апреля стало известно, что Витюка отправили на передовую на время проверки обстоятельств расследования журналистов Следствие.Инфо.

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