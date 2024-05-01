Зеленський звільнив Вітюка з посади голови кібербезпеки СБУ

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", – йдеться у документі.

Скриншот з сайту ОП

4 квітня 2024 року Слідство.Інфо з'ясувало, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджували журналісти.

У матеріалі йшлося, що дружина Вітюка Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Пізніше журналісти Слідство.Інфо опублікували другу частину розслідування. Розслідувачі стверджують, що Вітюк знімав на відео, як спецпризначенці "Беркуту" під час Революції гідності у лютому 2014 року розстрілювали мітингувальників на вулиці Інститутській.

9 квітня стало відомо, що Вітюка відправили на передову на час перевірки обставин із розслідування журналістів Слідство.Інфо.

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