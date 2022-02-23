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Президентский рейтинг. Зеленский лидирует с отрывом от Порошенко на 7% – опрос

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23.02.2022, 14:32
Президентский рейтинг. Зеленский лидирует с отрывом от Порошенко на 7% – опрос - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (Фото: president.gov.ua, eurosolidarity.org. Коллаж: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, отрыв пятого президента Петра Порошенко - на 7%. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине февраля. 

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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что не разглашают информацию о заказчике опроса, она остается закрытой.

Социологи поинтересовались у украинцев: "Если бы выборы проводились в ближайшее время, за кого бы вы проголосовали?" (в скобках результаты опроса Рейтинга на начало февраля):

  1.     Владимир Зеленский – 24,6% (24,6%);
  2.     Петр Порошенко – 18,0% (16,8%);
  3.     Юлия Тимошенко – 9,5% (9,6%);
  4.     Юрий Бойко – 8,3% (8,3%);
  5.     Евгений Мураев – 5,9% (6,9%);
  6.     Игорь Смешко – 7,5% (6,6%);
  7.     Дмитрий Разумков - 6,9% (6,2%);
  8.     Владимир Гройсман – 5,3% (5,7%);
  9.     Олег Ляшко – 2,9% (3,1%).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

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Опрос проводился по телефону с 11 по 18 февраля 2022 года среди 4800 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 1,4%.

  • По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
  • Опрос КМИС на середину февраля: Зеленский – 25,1%, Порошенко – 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко – 8,3%, Разумков – 7,2%.

Читайте также: В опросе КМИС Евросолидарность обошла Слугу народа. В Раду проходят семь партий

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский рейтинг выборы президент опрос
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