Президентский рейтинг. Зеленский лидирует с отрывом от Порошенко на 7% – опрос

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, отрыв пятого президента Петра Порошенко - на 7%. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине февраля.

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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что не разглашают информацию о заказчике опроса, она остается закрытой.

Социологи поинтересовались у украинцев: "Если бы выборы проводились в ближайшее время, за кого бы вы проголосовали?" (в скобках результаты опроса Рейтинга на начало февраля):

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Опрос проводился по телефону с 11 по 18 февраля 2022 года среди 4800 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 1,4%.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

Опрос КМИС на середину февраля: Зеленский – 25,1%, Порошенко – 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко – 8,3%, Разумков – 7,2%.

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Яна Катасонова

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