Президентский рейтинг. Зеленский лидирует с отрывом от Порошенко на 7% – опрос
Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, отрыв пятого президента Петра Порошенко - на 7%. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине февраля.
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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что не разглашают информацию о заказчике опроса, она остается закрытой.
Социологи поинтересовались у украинцев: "Если бы выборы проводились в ближайшее время, за кого бы вы проголосовали?" (в скобках результаты опроса Рейтинга на начало февраля):
- Владимир Зеленский – 24,6% (24,6%);
- Петр Порошенко – 18,0% (16,8%);
- Юлия Тимошенко – 9,5% (9,6%);
- Юрий Бойко – 8,3% (8,3%);
- Евгений Мураев – 5,9% (6,9%);
- Игорь Смешко – 7,5% (6,6%);
- Дмитрий Разумков - 6,9% (6,2%);
- Владимир Гройсман – 5,3% (5,7%);
- Олег Ляшко – 2,9% (3,1%).
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.
Опрос проводился по телефону с 11 по 18 февраля 2022 года среди 4800 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 1,4%.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
- Опрос КМИС на середину февраля: Зеленский – 25,1%, Порошенко – 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко – 8,3%, Разумков – 7,2%.
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