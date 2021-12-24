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Не только Украина. США и Япония договорились, как защищать Тайвань от Китая в случае войны

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 10:15
Не только Украина. США и Япония договорились, как защищать Тайвань от Китая в случае войны - Фото
Президент Тайваня Цай Инвень (Фото - EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO)

Япония и США согласовали план мобилизации вооруженных сил на случай вероятного обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на неназванные источники в правительстве Японии.

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По этому плану Корпус морской пехоты США оборудует временные базы на островах Нансей, которые расположены к югу от Японских островов  в сторону Тайваня.

В случае, если Китай начнет военную операцию против Тайваня, на базах будут развернуты войска, передает Kyodo.

Тайвань (Карта – Google Maps)
СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Президент Тайваня: Никто не заставит нас встать на путь Китая

Сергей Бережной
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Китай геополитика япония Тихий океан эскалация тайвань Нансей
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