Не только Украина. США и Япония договорились, как защищать Тайвань от Китая в случае войны

Япония и США согласовали план мобилизации вооруженных сил на случай вероятного обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на неназванные источники в правительстве Японии.

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По этому плану Корпус морской пехоты США оборудует временные базы на островах Нансей, которые расположены к югу от Японских островов в сторону Тайваня.

В случае, если Китай начнет военную операцию против Тайваня, на базах будут развернуты войска, передает Kyodo.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

6 октября на фоне роста напряженности вокруг Тайваня США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.

17 октября Китай испытал гиперзвуковую ракету с глобальным радиусом поражения, способную нести ядерный заряд.

16 ноября состоялся "виртуальный саммит" Байдена и Си, на котором США заявили, что в отношении Тайваня продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако решительно возражают против попыток в одностороннем порядке изменить сложившееся вокруг Тайваня равновесие сил.

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Сергей Бережной

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