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Президент Тайваня: Никто не заставит нас встать на путь Китая

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 20:56
Президент Тайваня: Никто не заставит нас встать на путь Китая - Фото
Цай Инвень (Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO)

Власти Тайваня намерены защищать независимость острова, несмотря на растущее давление со стороны Китая. Об этом заявила президент Тайваня Цай Инвень на праздновании Национального дня острова, передает AP.

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После недели беспрецедентной напряженности в отношениях с Пекином, президент Тайваня пообещала защитить остров от растущего давления Китая, который настаивает на "воссоединении".

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить изменения статус-кво в одностороннем порядке, – сказала Цай. – Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать нашу решимость защищать себя, чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, который Китай проложил для нас".

Цай подчеркнула, что в Тайване развита демократия, в отличие от глубоко авторитарного однопартийного коммунистического Китая.

"Путь Китая не предлагает ни свободного и демократического образа жизни для Тайваня, ни суверенитета для нашего 23-миллионного народа, – сказала Цай. – Чем больше мы достигаем, тем сильнее давление со стороны Китая".

Цай редко говорит о Китае в публичных выступлениях, но в этой речи президент признала растущую напряженность. С сентября прошлого года Китай более 800 раз направлял истребители в сторону Тайваня.

После выступления президента состоялся военный парад, в котором участвовали ракетные установки и танки CM32, а также военные вертолеты и истребители F-16 и Mirage 2000. 

Как отмечается, опросы показывают, что тайваньцы в подавляющем большинстве поддерживают свое нынешнее де-факто независимое государство и категорически отвергают объединение с Китаем, который пообещал взять остров под свой контроль, при необходимости, с помощью военной силы.

СПРАВКА. Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от Китая. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть, если потребуется, силой. Украина официально считает Тайвань частью КНР.
Наталия Медведева
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Китай тайвань Цай Инвень
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