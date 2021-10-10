Президент Тайваня: Никто не заставит нас встать на путь Китая

Власти Тайваня намерены защищать независимость острова, несмотря на растущее давление со стороны Китая. Об этом заявила президент Тайваня Цай Инвень на праздновании Национального дня острова, передает AP.

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После недели беспрецедентной напряженности в отношениях с Пекином, президент Тайваня пообещала защитить остров от растущего давления Китая, который настаивает на "воссоединении".

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить изменения статус-кво в одностороннем порядке, – сказала Цай. – Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать нашу решимость защищать себя, чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, который Китай проложил для нас".

Цай подчеркнула, что в Тайване развита демократия, в отличие от глубоко авторитарного однопартийного коммунистического Китая.

"Путь Китая не предлагает ни свободного и демократического образа жизни для Тайваня, ни суверенитета для нашего 23-миллионного народа, – сказала Цай. – Чем больше мы достигаем, тем сильнее давление со стороны Китая".

Цай редко говорит о Китае в публичных выступлениях, но в этой речи президент признала растущую напряженность. С сентября прошлого года Китай более 800 раз направлял истребители в сторону Тайваня.

После выступления президента состоялся военный парад, в котором участвовали ракетные установки и танки CM32, а также военные вертолеты и истребители F-16 и Mirage 2000.

Как отмечается, опросы показывают, что тайваньцы в подавляющем большинстве поддерживают свое нынешнее де-факто независимое государство и категорически отвергают объединение с Китаем, который пообещал взять остров под свой контроль, при необходимости, с помощью военной силы.

СПРАВКА. Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от Китая. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть, если потребуется, силой. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Наталия Медведева

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