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Пригожин "отпустил" зека за войну. Он сидел за убийство своей бабушки-ветерана — Агентство

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 16:44
Пригожин
Дмитрий Карягин (Фото: скриншот с видео)

Кремлевский олигарх Евгений Пригожин "отпустил" завербованного в террористическую ЧВК Вагнера заключенного за участие в войне против Украины — он сидел за убийство своей бабушки. Об этом сообщает издание Агентство

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Журналисты пишут, что Пригожин "помиловал" Дмитрия Карягина, который убил свою 87-летнюю бабушку в 2014 году — она была ветераном Второй мировой войны.

По материалам уголовного дела, Карягин сначала уговорил бабушку продать квартиру за 820 000 рублей, а затем вывез в гараж и забил молотком. Родственникам он сказал, что она переехала в Украину, а об убийстве стало известно только через год.

В 2016 году его приговорили к 14,5 годам строгого режима. Во время полномасштабной войны против Украины он завербовался в ЧВК Вагнера из колонии, а теперь Пригожин сообщил, что Карягин "отработал контракт". 

Читайте также: Зеки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине – ISW

Дмитро Гриниченко
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война чвк вагнера евгений пригожин
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