Пригожин "отпустил" зека за войну. Он сидел за убийство своей бабушки-ветерана — Агентство
Кремлевский олигарх Евгений Пригожин "отпустил" завербованного в террористическую ЧВК Вагнера заключенного за участие в войне против Украины — он сидел за убийство своей бабушки. Об этом сообщает издание Агентство.
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Журналисты пишут, что Пригожин "помиловал" Дмитрия Карягина, который убил свою 87-летнюю бабушку в 2014 году — она была ветераном Второй мировой войны.
По материалам уголовного дела, Карягин сначала уговорил бабушку продать квартиру за 820 000 рублей, а затем вывез в гараж и забил молотком. Родственникам он сказал, что она переехала в Украину, а об убийстве стало известно только через год.
В 2016 году его приговорили к 14,5 годам строгого режима. Во время полномасштабной войны против Украины он завербовался в ЧВК Вагнера из колонии, а теперь Пригожин сообщил, что Карягин "отработал контракт".
- 1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
- В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК Вагнера заключенных.
- Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, комментировали ролик в Пентагоне.
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