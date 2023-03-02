Пригожин является военным преступником. Доказательств у нас достаточно — генпрокурор США
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал формального собственника террористической группы Вагнера Евгения Пригожина военным преступником. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате, цитирует его Голос Америки.
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По его словам, Пригожин является военным преступником, а Вашингтон располагает достаточным количеством доказательств.
"Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", — сказал Гарланд.
Он отметил, что группа Вагнера ответственна за преступления против украинцев на Донбассе, а также переброску российских заключенных на фронт.
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм спросил, должны ли США признать группу Вагнера террористической организацией — на это Гарланд заявил, что данный вопрос в компетенции Государственного департамента.
Американский генпрокурор считает, что группа Вагнера совершает военные преступления и является организацией, которая наносит вред США.
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Пригожину, а также обещает привлечь к ответственности и рядовых вагнеровцев.
- 8 февраля разведка Эстонии высказала мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются это делать.
- Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW.
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