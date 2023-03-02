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Пригожин является военным преступником. Доказательств у нас достаточно — генпрокурор США

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 11:14
Пригожин является военным преступником. Доказательств у нас достаточно — генпрокурор США - Фото
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал формального собственника террористической группы Вагнера Евгения Пригожина военным преступником. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, Пригожин является военным преступником, а Вашингтон располагает достаточным количеством доказательств. 

"Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", — сказал Гарланд.

Он отметил, что группа Вагнера ответственна за преступления против украинцев на Донбассе, а также переброску российских заключенных на фронт. 

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм спросил, должны ли США признать группу Вагнера террористической организацией — на это Гарланд заявил, что данный вопрос в компетенции Государственного департамента.

Американский генпрокурор считает, что группа Вагнера совершает военные преступления и является организацией, которая наносит вред США. 

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Дмитро Гриниченко
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группа вагнера война военные преступления терроризм евгений пригожин меррик гарланд
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