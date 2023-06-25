Пригожину могли пообещать, что Шойгу и Герасимов будут уволены – источники УП

Главарю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и еще нескольких военных чиновников. Об этом сообщает УП со ссылкой на несколько собеседников в спецслужбах.

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Как отмечается, в украинских спецслужбах предполагают, что Пригожину за то, что он согласится увести свои войска от Москвы и из уже занятых ими российских городов, могли пообещать выполнение некоторых его требований.

В частности, возможно, Пригожину пообещали увольнение Шойгу, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и других менее крупных должностных лиц в России, с которыми конфликтует владелец ЧВК Вагнера.

Собеседники УП выразили сомнения, что "вагнеровцы" действительно уедут в Беларусь.

24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

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