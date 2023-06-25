RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пригожину могли пообіцяти, що Шойгу та Герасимова буде звільнено – джерела УП

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 14:47
Пригожину могли пообіцяти, що Шойгу та Герасимова буде звільнено – джерела УП - Фото
Євген Пригожин (Скриншот відео)

Ватажку терористичної організації Група Вагнера Євгену Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще кількох військових чиновників. Про це повідомляє УП із посиланням на кілька співрозмовників у спецслужбах.

Як зазначається, в українських спецслужбах припускають, що Пригожину за те, що він погодиться відвести свої війська від Москви і вже з зайнятих ними російських міст, могли пообіцяти виконання деяких його вимог.

Зокрема, можливо, Пригожину пообіцяли звільнення Шойгу, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та інших менш важливих посадових осіб у Росії, з якими конфліктує власник ПВК Вагнера.

Співрозмовники УП висловили сумніви, що "вагнерівці" справді поїдуть до Білорусі.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

Читайте також: Тема дня Вагнер захоплює міста Росії. Що потрібно знати про військовий переворот Пригожина

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
пвк вагнерасергій шойгуЄвген ПригожинВалерій Герасимов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 