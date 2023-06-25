Пригожину могли пообіцяти, що Шойгу та Герасимова буде звільнено – джерела УП

Ватажку терористичної організації Група Вагнера Євгену Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще кількох військових чиновників. Про це повідомляє УП із посиланням на кілька співрозмовників у спецслужбах.

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Як зазначається, в українських спецслужбах припускають, що Пригожину за те, що він погодиться відвести свої війська від Москви і вже з зайнятих ними російських міст, могли пообіцяти виконання деяких його вимог.

Зокрема, можливо, Пригожину пообіцяли звільнення Шойгу, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та інших менш важливих посадових осіб у Росії, з якими конфліктує власник ПВК Вагнера.

Співрозмовники УП висловили сумніви, що "вагнерівці" справді поїдуть до Білорусі.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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