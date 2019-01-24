Приговор Януковичу: суд нашел смягчающие обстоятельства

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Суд не нашел в действиях беглого экс-президента Виктора Януковича умышленного сепаратизма и учел смягчающие обстоятельства. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом шла речь в тексте озвученного сегодня приговора.

Оболонский суд Киева оправдал Януковича по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность), так как, по мнению судей, прокуратура не предоставила достаточных доказательств того, что он умышленно пытался изменить существующие границы государства и посягал на территориальную целостность Украины.

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Смягчающим обстоятельством при определении приговора суд назвал то, что Янукович действовал под влиянием руководства РФ. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Также среди смягчающих обстоятельств суд назвал то, что Янукович ранее не был судим, а также то, что свидетель защиты Герман охарактеризовала его исключительно с положительной стороны.

Сегодня суд признал Януковича виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.111, ч.5 ст. 27 и ч. 2 ст.437 и приговорил его к 13 годам лишения свободы.