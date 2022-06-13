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Россия обстреляла Прилуки. Прилетели три ракеты

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 13:59
Россия обстреляла Прилуки. Прилетели три ракеты - Фото
Фото: Википедия

Российская армия обстреляла ракетами город Прилуки в Черниговской области, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

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"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется", — заявил он.

  • В ночь на 12 июня Россия обстреляла Чертков в Тернопольской области. В результате удара, который, по словам президента Владимира Зеленского, не имел ни тактической, ни стратегической необходимости, пострадали 22 человека, были повреждены четыре многоквартирных дома.

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Андрей Водяный
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война черниговская область ракетный обстрел прилуки
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