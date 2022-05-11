Применение Россией гиперзвукового оружия против Украины не меняет правила игры — Пентагон

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что применение Россией гиперзвукового оружия в Украине не имело "действительно значительных или решающих последствий". Об этом он сказал во время слушаний в подкомитете по защите ассигнований Палаты представителей США, сообщает CNN.

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"Помимо скорости оружия, с точки зрения его воздействия на заданную цель, мы не наблюдаем действительно значительных или меняющих правила игры эффектов на сегодняшний день..." — сказал Милли.

Он подтвердил, что это был первый случай применения гиперзвукового оружия в бою, и сказал, что Пентагон проанализировал каждый гиперзвуковой удар, но отметил, что уточнить детали может только на закрытом заседании.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на том же слушании, что согласен с Милли и не думает, что использование российским диктатором Владимиром Путиным гиперзвука говорит о том, что он готов применить ядерное оружие.

"Я думаю, что он пытается создать определенный эффект с помощью этого оружия", — сказал Остин, имея в виду, что гиперзвуковые ракеты труднее сбить, "но это не меняет правила игры".

Вчера высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия на данный момент запустила от 10 до 12 гиперзвуковых ракет по Украине.

Вадим Ребрина

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