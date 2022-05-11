Применение Россией гиперзвукового оружия против Украины не меняет правила игры — Пентагон
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что применение Россией гиперзвукового оружия в Украине не имело "действительно значительных или решающих последствий". Об этом он сказал во время слушаний в подкомитете по защите ассигнований Палаты представителей США, сообщает CNN.
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"Помимо скорости оружия, с точки зрения его воздействия на заданную цель, мы не наблюдаем действительно значительных или меняющих правила игры эффектов на сегодняшний день..." — сказал Милли.
Он подтвердил, что это был первый случай применения гиперзвукового оружия в бою, и сказал, что Пентагон проанализировал каждый гиперзвуковой удар, но отметил, что уточнить детали может только на закрытом заседании.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил на том же слушании, что согласен с Милли и не думает, что использование российским диктатором Владимиром Путиным гиперзвука говорит о том, что он готов применить ядерное оружие.
"Я думаю, что он пытается создать определенный эффект с помощью этого оружия", — сказал Остин, имея в виду, что гиперзвуковые ракеты труднее сбить, "но это не меняет правила игры".
- Вчера высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия на данный момент запустила от 10 до 12 гиперзвуковых ракет по Украине.
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