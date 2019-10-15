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Пристайко уверен: альтернатива формуле Штайнмайера - мобилизация

Пристайко уверен: альтернатива формуле Штайнмайера - мобилизация - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.10.2019, 09:09

Министр иностранных дел считает, что новая власть "выполняет то, на что Украина согласилась раньше"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что формула Штайнмайера - хоть и "болезненный компромисс", но якобы позволяет удерживать процесс восстановления суверенитета над временно оккупированными территориями "в мирном русле". Об этом он рассказал после заседания комитета Европарламента по иностранным делам, передает Радио Свобода.

Глава МИД сообщил, что власть "знает и слышит каждое слово, сказанное против" такого варианта, однако альтернатива формуле – мобилизация.

"Если для народа это (формула Штайнмайера, – ред.) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", - объяснил Пристайко.

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Министр иностранных дел также добавил, что формула "была придумана и согласована не его правительством", а новая власть "лишь выполняет то, на что Украина уже согласилась".

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мобилизация формула штайнмайера
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