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Пристайко объяснил, почему Украина требует роспуска "ДНР/ЛНР"

Пристайко объяснил, почему Украина требует роспуска "ДНР/ЛНР" - Фото
Вадим Пристайко (скриншот)
31.10.2019, 21:51

Глава МИД считает, что это абсолютно логично

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил, почему Украина требует роспуска террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в интервью ТСН.

По словам министра, это абсолютно логично, несмотря на комментарии в СМИ и за пределами страны.

"Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть. Например, план проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может", - объяснил глава МИД.

Пристайко допустил, что ранее этот вопрос не очень подробно обсуждался, но является шагом, который должен быть сделан, "если мы идем вдоль всего этого плана".

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Де-факто - это оккупационные администрации РФ на Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

  • 5 октября представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма озвучил на ТКГ позицию, что выполнение политического блока минских соглашений возможно только при условии упразднения так называемых ДНР и ЛНР.
  • Кремль это требование Украины застало врасплох.

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