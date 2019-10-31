Пристайко объяснил, почему Украина требует роспуска "ДНР/ЛНР"

Вадим Пристайко (скриншот)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил, почему Украина требует роспуска террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в интервью ТСН.

По словам министра, это абсолютно логично, несмотря на комментарии в СМИ и за пределами страны.

"Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть. Например, план проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может", - объяснил глава МИД.

Пристайко допустил, что ранее этот вопрос не очень подробно обсуждался, но является шагом, который должен быть сделан, "если мы идем вдоль всего этого плана".

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Де-факто - это оккупационные администрации РФ на Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

5 октября представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма озвучил на ТКГ позицию, что выполнение политического блока минских соглашений возможно только при условии упразднения так называемых ДНР и ЛНР.

Кремль это требование Украины застало врасплох

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