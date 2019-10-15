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Пристайко представил в ЕС порядок реализации формулы Штайнмайера

Пристайко представил в ЕС порядок реализации формулы Штайнмайера - Фото
Фото: twitter.com/VPrystaiko
15.10.2019, 18:57

Согласятся ли с таким прочтением Кремль и боевики в Донбассе, неизвестно

Министр иностранных дел Вадим Пристайко представил в Европарламенте последовательность шагов по реализации формулы Штайнмайера. Об этом он написал в Twitter.

Первым шагом Пристайко назвал выведение войск и наемников из Донбасса и возвращение Украине контроля над ее государственной границей.

Второй шаг - местные выборы в Донбассе по украинскому законодательству.

Третий шаг - введение временного особого статуса Донбасса на период выборов.

Четвертый шаг – закрепление особого статуса на постоянной основе после вывода ОБСЕ о том, что выборы были свободными и демократическими.

Также Пристайко уточнил, что особый статус должен основываться на глубокой на всесторонней децентрализации в Украине.

Кроме того глава МИД добавил, что пришел к консенсусу с министрами иностранных дел стран ЕС о том, что санкции против России не отменят, пока Кремль не выполнит свою часть минских соглашений.

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Донбасс выборы формула штайнмайера вадим пристайко
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