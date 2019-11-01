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Пристайко сообщил о возможности введения двойного гражданства

Пристайко сообщил о возможности введения двойного гражданства - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.11.2019, 07:17

Министр анонсировал: к дискуссии по вопросу двойного гражданства будут привлекать и нардепов

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью ТСН.ua рассказал, что сейчас прорабатываются несколько концепций введения двойного гражданства в Украине.

Одной из них, по словам министра, является признание двойного гражданства на двусторонней основе.

"Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе", - рассказал чиновник.

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Пристайко также не исключает, что иметь двойное гражданство может быть разрешено для представителей диаспоры, которые сейчас имеют статус "заграничного украинца".

По словам главы МИД, вопросом введения двойного гражданства занимается целый ряд госорганов, между которыми сейчас происходят дискуссии.

"К этому процессу привлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД. Происходят дискуссии между ними, и я думаю, дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам", - объяснил министр иностранных дел.

  • Во время парламентских выборов ЦИК зарегистрировала кандидата в нардепы от Слуги народа, который имел два гражданства.

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