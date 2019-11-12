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Пристайко рассказал об итоговом документе к нормандской встрече

Пристайко рассказал об итоговом документе к нормандской встрече - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.11.2019, 06:32

Документ был подготовлен по требованию России и содержит общие положения

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о содержании заранее согласованного документа, который должны принять лидеры стран нормандской четверки в случае, если состоится их встреча, в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Пристайко, сначала было два условия для встречи в Нормандском формате: согласие на формулу Штайнмайера и разведение войск на трех участках. Затем со стороны России появилось требование о "железных договоренностях", документе, в котором перед саммитом были бы зафиксированы основные решения.

В уже согласованном на уровне советников лидеров стран нормандского формата документе, рассказал Пристайко, указаны лишь общие фразы: лидеры встретились, отметили прогресс по разведению войск и в применении формулы Штайнмайера, лидеры предлагают министрам иностранных дел продемонстрировать прогресс в таких-то направлениях.

Как утверждает Пристайко, больше ничего не согласовывалось.

  • 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена.
  • 29 октября второй президент и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма допустил, что на встрече в нормандском формате возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.
  • 8 ноября в МИД Германии сообщили, что встреча в нормандском формате состоится в течение "следующих недель".

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