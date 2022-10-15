Притула: Минобороны заверило, что проблем с зимней формой не будет

Министерство обороны законтрактовало зимнюю форму в более чем достаточном количестве. Об этом сообщил волонтер Сергей Притула в интервью LIGA.net.

Вопросы обеспечения Вооруженных Сил Украины Притула обсуждал с министром обороны Алексеем Резниковым в сентябре.

"Поскольку в информационном пространстве Минобороны заранее обвиняли в отсутствии зимней формы, – рассказал волонтер. – Хотя мы сами это пробивали и знаем, что огромное количество предприятий, занимающихся пошивом в Украине, завалены заказами от МО".

Притула не имеет права называть цифры, но после разговора с министром фонд не получил задачу присоединится к закупкам зимней формы. Минобороны законтрактовало ее в более чем достаточном количестве. Плюс зимняя форма поступает по линии материально-технической помощи стран-партнеров, добавил Притула.

В начале сентября стало известно, что НАТО готово покрыть 50% запроса Украины на поставку зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных Сил Украины.

12 октября Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн, что будет включать 500 000 единиц зимней формы.





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Юрій Смірнов

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