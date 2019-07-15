Притула о Хомутыннике: Лучше бы занимался бизнесом

Сергей Притула

Телеведущий Сергей Притула, который идет в Верховную Раду от Голоса, в интервью УП рассказал, что с депутатом Виталием Хомутынником вне семейного круга он не видится.

Журналист спросил его об отношениях с Хомутынником, поскольку жена Притулы является родной сестрой жены депутата. "Отношения как таковые отсутствуют, если глобально говорить. С Виталием Хомутынником мы видимся несколько раз в год за общим столом во время празднования дня рождения тестя, тещи и его жены", - сказал Притула.

Он отметил, что в политическом плане у него с Хомутынником "полярные" взгляды, поэтому они не дискутируют за общим столом.

Когда журналист сообщил, что Хомутынник баллотируется в Верховную Раду на выборах 21 июля по спискам Оппозиционного блока, Притула ответил, что было бы лучше для украинского парламента, если бы депутат сконцентрировался на бизнесе.

Он рассказал также, что знает президента Владимира Зеленского с 2001 года. Притула уточнил, что с Зеленским он общался изредка в те времена, когда президент "был артистом, выводил "95 квартал" на высшие ступени популярности".