"Приурочили" обстрел к визиту премьера Чехии". У Зеленского призвали исключить РФ из G20

Россию нужно изолировать на международной арене и исключить из состава G20 после ракетных ударов по инфраструктуре Украины утром 31 октября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сыбига.

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По его словам, Россия "приурочила" очередные ракетные удары к визиту премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Он упомянул аналогичную историю, когда россияне ударили по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Очередная громкая пощечина всему миру. Сразу после торпедирования Россией зерновой инициативы и провоцирования нового витка мирового продовольственного кризиса. О чем это все говорит? О полном пренебрежении международным правопорядком", — заявил Сыбига.

Замглавы ОП заявил, что мир должен на всех уровнях осудить ракетные удары, ускорить предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны, усилить санкции против России и признать ее государством-террористом, исключить РФ из G20 и заставить ее вернуться к зерновой сделке.

"Безусловно, немедленные жесткие дипломатические шаги будут приняты и Украиной. На каждую из 50 ракет Россия получит ответ", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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