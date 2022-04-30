Признаков военной угрозы для Молдовы нет – посол США в Кишиневе

США пока не видят признаков возможность военной угрозы для Молдовы. Об этом сказал посол США в Кишиневе Кент Логсдон в эфире телеканала РТР-Молдова.

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После начала вторжения России в Украину не было ничего, что могло бы указывать на угрозу для Молдовы и на то, что она может стать целью военных действий, сказал посол.

"Нам ежедневно приходится оценивать безопасность граждан США и наших дипломатов, и мы делимся результатами этих оценок с нашими коллегами и партнерами из правительства (Молдовы)", – заверил Логсдон.

При этом в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в оккупированном Приднестровье ряд стран, включая США, призвали своих граждан немедленно покинуть этот регион Молдовы.

22 апреля 2022 года МИД Молдовы вызвало посла России из-за заявления российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье".

25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.

26 апреля президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в оккупированном Тирасполе созвала Высший совет безопасности страны.

Сергей Бережной

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