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Признаков военной угрозы для Молдовы нет – посол США в Кишиневе

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 07:33
Признаков военной угрозы для Молдовы нет – посол США в Кишиневе - Фото
Кент Логсдон (Фото - скриншот из видеотрансляции)

США пока не видят признаков возможность военной угрозы для Молдовы. Об этом сказал посол США в Кишиневе Кент Логсдон в эфире телеканала РТР-Молдова.

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После начала вторжения России в Украину не было ничего, что могло бы указывать на угрозу для Молдовы и на то, что она может стать целью военных действий, сказал посол.

"Нам ежедневно приходится оценивать безопасность граждан США и наших дипломатов, и мы делимся результатами этих оценок с нашими коллегами и партнерами из правительства (Молдовы)", – заверил Логсдон. 

При этом в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в оккупированном Приднестровье ряд стран, включая США, призвали своих граждан немедленно покинуть этот регион Молдовы.

  • 22 апреля 2022 года МИД Молдовы вызвало посла России из-за заявления российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье".
  • 25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.
  • 26 апреля президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в оккупированном Тирасполе созвала Высший совет безопасности страны.
Сергей Бережной
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Молдова приднестровье
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