Признание Путиным боевиков на Донбассе. МИД отзывает главу посольства Украины в России

Сегодня, 22 февраля, Министерство иностранных дел отзывает главу посольства Украины в России в связи с признанием президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" террористических организаций на Донбассе.

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В ведомстве уточнили, что временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило вызывают в МИД "для проведения консультаций".

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Яна Катасонова

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