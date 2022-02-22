Признание Путиным боевиков на Донбассе. МИД отзывает главу посольства Украины в России
22.02.2022, 13:25
Василий Покотило (фото - Facebook посольства)
Сегодня, 22 февраля, Министерство иностранных дел отзывает главу посольства Украины в России в связи с признанием президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" террористических организаций на Донбассе.
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В ведомстве уточнили, что временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило вызывают в МИД "для проведения консультаций".
- 21 февраля Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- Сегодня президент Владимир Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипломатически отношений с Россией.
- В России заявили, что не хотят разрыва дипломатических отношений с Украиной.
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