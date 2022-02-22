UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Признание Путиным боевиков на Донбассе. МИД отзывает главу посольства Украины в России

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 13:25
Признание Путиным боевиков на Донбассе. МИД отзывает главу посольства Украины в России - Фото
Василий Покотило (фото - Facebook посольства)

Сегодня, 22 февраля, Министерство иностранных дел отзывает главу посольства Украины в России в связи с признанием президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" террористических организаций на Донбассе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве уточнили, что временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило вызывают в МИД "для проведения консультаций".

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника 

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России МИД консультации Василий Покотило
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 