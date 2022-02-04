Проактивное сдерживание России. Кулеба и Блинкен согласовали шаги Украины и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали действия Украины и США относительно проактивного сдерживания агрессии России. О телефонном разговоре Кулебы и Блинкена сообщает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, госсекретарь США проинформировал главу МИД об итогах своих контактов на этой неделе с министром иностранных дел России.

Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Они отметили выход на завершающий этап работы по подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ.

Стороны обсудили динамику переговоров в нормандском формате.

Кулеба поблагодарил американцев за передачу Украине информации о возможной подготовке Россией сфабрикованных поводов для обострения.

Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.

3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия хочет распространить фейковое видео о якобы атаке украинских военных на мирных жителей Донбасса и России и использовать его в качестве повода для вторжения в Украину.

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

Кулеба сказал, что США предупредили об этом Украину.

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Наталия Медведева

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