Проактивное сдерживание России. Кулеба и Блинкен согласовали шаги Украины и США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали действия Украины и США относительно проактивного сдерживания агрессии России. О телефонном разговоре Кулебы и Блинкена сообщает пресс-служба МИД.
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Как отмечается, госсекретарь США проинформировал главу МИД об итогах своих контактов на этой неделе с министром иностранных дел России.
Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.
Они отметили выход на завершающий этап работы по подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ.
Стороны обсудили динамику переговоров в нормандском формате.
Кулеба поблагодарил американцев за передачу Украине информации о возможной подготовке Россией сфабрикованных поводов для обострения.
Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.
- 3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия хочет распространить фейковое видео о якобы атаке украинских военных на мирных жителей Донбасса и России и использовать его в качестве повода для вторжения в Украину.
- По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.
- Кулеба сказал, что США предупредили об этом Украину.
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