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Проактивное сдерживание России. Кулеба и Блинкен согласовали шаги Украины и США

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 19:10
Проактивное сдерживание России. Кулеба и Блинкен согласовали шаги Украины и США - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали действия Украины и США относительно проактивного сдерживания агрессии России. О телефонном разговоре Кулебы и Блинкена сообщает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, госсекретарь США проинформировал главу МИД об итогах своих контактов на этой неделе с министром иностранных дел России.

Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Они отметили выход на завершающий этап работы по подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ.

Стороны обсудили динамику переговоров в нормандском формате.

Кулеба поблагодарил американцев за передачу Украине информации о возможной подготовке Россией сфабрикованных поводов для обострения.

Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.

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Наталия Медведева
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