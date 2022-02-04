UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США заранее предупредили Украину о возможном сценарии российской провокации – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 11:37
США заранее предупредили Украину о возможном сценарии российской провокации – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

США заранее проинформировали Украину о возможном сценарии российской провокации, который вчера озвучил представитель Государственного департамента США. Об этом заявил на видеобрифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр сказал, что США еще до оглашения этой информации предупредили, что такие данные у них есть. "Мы ждем больше деталей", – сказал Кулеба.

Министр также отметил, что информация, которая была озвучена Госдепартаментом, "не удивляет". С 2014 года Российская Федерация предпринимала много попыток что-то сфальсифицировать и в чем-то обвинить Украину, сказал он. Вся операция по оккупации Крыма была проведена, напомнил он, "под фальшивым флагом", потому что российские солдаты провели ее без знаков различия, которые указали бы на их государственную принадлежность.

Важно, что сейчас планы России удается раскрыть, и, таким образом, сорвать, считает Кулеба. Он сказал, что Украина будет и далее сотрудничать с разведками стран-партнеров для противодействия враждебной деятельности РФ. 

Вчера спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что, по данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. По одному из сценариев, российская разведка может создать и распространить для этого фейковое видео с жертвами.

Читайте также: Резников: Вероятность значительной эскалации – низкая

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка сотрудничество дмитрий кулеба провокация рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 