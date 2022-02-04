США заранее предупредили Украину о возможном сценарии российской провокации – Кулеба

США заранее проинформировали Украину о возможном сценарии российской провокации, который вчера озвучил представитель Государственного департамента США. Об этом заявил на видеобрифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр сказал, что США еще до оглашения этой информации предупредили, что такие данные у них есть. "Мы ждем больше деталей", – сказал Кулеба.

Министр также отметил, что информация, которая была озвучена Госдепартаментом, "не удивляет". С 2014 года Российская Федерация предпринимала много попыток что-то сфальсифицировать и в чем-то обвинить Украину, сказал он. Вся операция по оккупации Крыма была проведена, напомнил он, "под фальшивым флагом", потому что российские солдаты провели ее без знаков различия, которые указали бы на их государственную принадлежность.

Важно, что сейчас планы России удается раскрыть, и, таким образом, сорвать, считает Кулеба. Он сказал, что Украина будет и далее сотрудничать с разведками стран-партнеров для противодействия враждебной деятельности РФ.

Вчера спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что, по данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. По одному из сценариев, российская разведка может создать и распространить для этого фейковое видео с жертвами.

3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия разработала план по созданию повода для вторжения в Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении с предполагаемыми жертвами не только на востоке Украины, но и в России.

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

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Сергей Бережной

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