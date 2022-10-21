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Проблем со Starlink не будет, у Украины минимум три источника финансирования – Резников

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 13:11
Проблем со Starlink не будет, у Украины минимум три источника финансирования – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что проблем с работой станций Starlink не будет, и у Украины есть минимум три источника финансирования. Об этом он сказал американскому изданию Politico.

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Сославшись на личное общение между министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и американским миллиардером Илоном Маском, Резников выразил уверенность, что проблем с работой Starlink в Украине не будет.

"У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию при последнем обсуждении вопроса", – сказал глава Минобороны.

Резников также сказал, что "если дело только в деньгах", то у Украины есть минимум три источника финансирования. Средства могут быть взяты из пакета помощи от Пентагона, из Европы, или же могут активизироваться частные доноры.

Откуда бы не исходило финансирование, Резников сказал, что Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска.

  • 14 октября компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя. Как утверждает SpaceX, финансирование будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев. Маск утверждает, что тратит на Starlink для Украины $20 млн в месяц.
  • На следующий день после своего заявления Маск изменил решение и сказал, что продолжит оплачивать услуги связи.

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Оксана Житнюк
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Илон Маск Алексей Резников Starlink
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