Продажа TikTok: Трамп анонсировал переговоры с Китаем в ближайшие дни

Руководитель Штатов заявил, что, возможно, разговор состоится с Си Цзиньпином или одним из его представителей

Дональд Трамп (Фото: ANGELA WEISS / EPA)

Президент США Дональд Трамп объявил, что 7 или 8 июля начнет переговоры с Китаем о возможной сделке по американским активам китайской социальной сети TikTok. Об этом глава государства рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One 4 июля, сообщает агентство Reuters.

"Я думаю, что мы начнем в понедельник или во вторник... переговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы почти заключили соглашение", – сказал Трамп.

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29 июня президент США заявил, что его страна нашла покупателей для американских активов TikTok, и добавил, что это "очень, очень богатые люди". Однако других подробностей он не сообщил.

В июне глава США в третий раз продлил срок действия соглашения на 90 дней – до 17 сентября.

Когда Трампа спросили, насколько он уверен, что Китай согласится на сделку по TikTok, тот заявил: "Я не уверен, но думаю, что да. У меня прекрасные отношения с президентом Си, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что сделка хорошая для Китая и хорошая для нас".