Продажа TikTok: Трамп анонсировал переговоры с Китаем в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп объявил, что 7 или 8 июля начнет переговоры с Китаем о возможной сделке по американским активам китайской социальной сети TikTok. Об этом глава государства рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One 4 июля, сообщает агентство Reuters.
"Я думаю, что мы начнем в понедельник или во вторник... переговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы почти заключили соглашение", – сказал Трамп.
29 июня президент США заявил, что его страна нашла покупателей для американских активов TikTok, и добавил, что это "очень, очень богатые люди". Однако других подробностей он не сообщил.
В июне глава США в третий раз продлил срок действия соглашения на 90 дней – до 17 сентября.
Когда Трампа спросили, насколько он уверен, что Китай согласится на сделку по TikTok, тот заявил: "Я не уверен, но думаю, что да. У меня прекрасные отношения с президентом Си, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что сделка хорошая для Китая и хорошая для нас".
- При Байдене был принят закон, требующий либо продажи TikTok некитайскому владельцу, либо блокирования социальной сети. Документ был принят из-за опасений, что без продажи социальная сеть может стать инструментом шпионажа и политических манипуляций со стороны Китая.
- Если бы не отсрочки Трампа, то, согласно этому закону, TikTok должен был быть заблокирован в США еще в январе.