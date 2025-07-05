Продаж TikTok: Трамп анонсував переговори з Китаєм найближчими днями
Президент США Дональд Трамп анонсував, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм про можливу угоду щодо американських активів китайської соцмережі TikTok. Про це глава Штатів розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One 4 липня, передає агенція Reuters.
"Я думаю, що ми почнемо в понеділок або у вівторок... переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним з його представників, але ми майже уклали угоду", – розповів Трамп.
29 червня президент Штатів заявив, що його країна знайшла покупців для американських активів TikTok, і додав, що це "дуже, дуже заможні люди". Проте інших подробиць він не навів.
У червні керівник США втретє на 90 днів продовжив крайній термін для угоди – до 17 вересня.
Коли Трампа запитали, наскільки він упевнений, що Китай погодиться на угоду щодо TikTok, той заявив: "Я не впевнений, але думаю, що так. У нас з президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода хороша для Китаю і хороша для нас".
- Під час каденції Байдена був ухвалений закон, який вимагає або продаж TikTok некитайському власнику, або блокування соцмережі. Документ був ухвалений через занепокоєння, що без продажу соцмережа може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю.
- Якби не відтермінувань Трампа, то, згідно з цим законом, TikTok мав бути заблокований у Штатах ще у січні.