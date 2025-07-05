Продаж TikTok: Трамп анонсував переговори з Китаєм найближчими днями

Керівник Штатів заявив, що, можливо, розмова буде з Сі Цзіньпіном або одним з його представників

Дональд Трамп (Фото: ANGELA WEISS / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсував, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм про можливу угоду щодо американських активів китайської соцмережі TikTok. Про це глава Штатів розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One 4 липня, передає агенція Reuters.

"Я думаю, що ми почнемо в понеділок або у вівторок... переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним з його представників, але ми майже уклали угоду", – розповів Трамп.

29 червня президент Штатів заявив, що його країна знайшла покупців для американських активів TikTok, і додав, що це "дуже, дуже заможні люди". Проте інших подробиць він не навів.

У червні керівник США втретє на 90 днів продовжив крайній термін для угоди – до 17 вересня.

Коли Трампа запитали, наскільки він упевнений, що Китай погодиться на угоду щодо TikTok, той заявив: "Я не впевнений, але думаю, що так. У нас з президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода хороша для Китаю і хороша для нас".