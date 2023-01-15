Продолжаются бои на Донбассе, опасность ракетных ударов по городам сохраняется – Генштаб

Противник по-прежнему пытается полностью захватить Донецкую область и атакует позиции ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Генштаб сообщает, что оккупанты не отказались от цели установить полный контроль над территорией Донецкой области и для этого ведет наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Генштаб напоминает, что сохраняется опасность авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Также сообщается, что российские оккупанты продолжают нести значительные потери. Есть свидетельства, что из-за нехватки мест в больницах временно оккупированной Горловки, всех раненых на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.

Авиация ВСУ 15 января нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям ПВО россиян. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы россиян.

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Сергій Бережний

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