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Силы обороны отразили атаки врага около 14 населенных пунктов – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 07:15
Силы обороны отразили атаки врага около 14 населенных пунктов – сводка Генштаба - Фото
Фото: EPA

Россия в субботу, 14 января, вела наступление на четырех направлениях в Донецкой области, в течение дня Силы обороны отразили атаки врага возле 14 населенных пунктов, сообщил Генеральный штаб в утренней сводке.

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Основные усилия противника сосредоточены на Бахмутском направлении, но он также пытается продвигаться на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении под обстрелы попали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Пивничное.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляли Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Великую Новоселку.

На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.

Генштаб сообщил, что противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватово.

Также у военных есть информация о том, что в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ вместо трех десятков. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 человек.

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Андрій Водяний
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война генштаб Соледар
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