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Жестокие бои за Соледар продолжаются – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 18:09
Жестокие бои за Соледар продолжаются – Минобороны - Фото
Артиллеристы 45 бригады ведут огонь по врагу в Соледаре (фото - Минобороны)

Жестокие бои за Соледар продолжаются — украинские воины отбивают непрерывные атаки российских оккупантов. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Наши воины отражают непрерывные атаки врага – и днем, и ночью. Враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования", – написала она.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Вадим Ребрина
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война Соледар Анна Маляр
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