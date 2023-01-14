Жестокие бои за Соледар продолжаются – Минобороны

Жестокие бои за Соледар продолжаются — украинские воины отбивают непрерывные атаки российских оккупантов. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Наши воины отражают непрерывные атаки врага – и днем, и ночью. Враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования", – написала она.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Вадим Ребрина

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