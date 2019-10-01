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Профильный комитет ВР принял решение по законопроектам о столице

Профильный комитет ВР принял решение по законопроектам о столице - Фото
Богдан Яременко и Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 17:21

Всего в парламенте зарегистрировали четыре законопроекта о столице

Профильный комитет парламента на заседании во вторник принял решение предложить сессионному залу поддержать зарегистрированный группой народных депутатов из фракции Слуги народа во главе с Александром Ткаченко законопроект №2143-3. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в закон О столице Украины – городе-герое Киев.

Остальные три законопроекта, которые касаются столицы, комитет рекомендовал отклонить. 

Присутствующий на заседании мэр столицы Виталий Кличко заявил, что все четыре проекта законов требуют детального анализа и публичной дискуссии. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Мэр также выразил удивление поспешностью, с которой депутаты пытаются принять законопроект о столице. "Наверно, дело больше в том, что кому-то не терпится провести выборы в столице и они считают принятие нового закона удобным поводом, чтобы это сделать", - сказал Кличко.

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