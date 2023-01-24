Производитель Leopard может поставить 139 танков. Но не сразу и не все из них современные

Немецкая компания Rheinmetall может передать 139 танков Leopard 1 и Leopard 2. Об этом представитель компании сообщил RND.

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По его словам, у компании есть 22 танка Leopard 2A4, которые она могла бы поставить в строй и дать Украине. Капитальный ремонт займет чуть меньше года – потенциально поставка возможна в конце 2023-го или начале 2024 года.

Также в разработке для "кругового обмена" (когда странам возмещают переданную Украине технику) находятся еще 29 Leopard 2A4. Они будут готовы в апреле-мае 2023-го.

Из более ранней модификации Leopard 1 компания может предоставить 88 танков.

Представитель Rheinmetall отметил, что ситуация очень неустойчивая из-за вопросов политики безопасности, различных форм поставок и меняющихся приоритетов по заказам.

"Поэтому трудно называть конкретные сроки поставок", – добавил он.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства, хотя их хочет поставить, например, Польша даже без разрешения Берлина. При этом на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

22 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если танки Leopard передадут Украине другие страны. Министр обороны ФРГ обещает принять решение по Leopard в ближайшее время.

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Марко Сировой

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