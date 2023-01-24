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Производитель Leopard может поставить 139 танков. Но не сразу и не все из них современные

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 08:49
Производитель Leopard может поставить 139 танков. Но не сразу и не все из них современные - Фото
Немецкий танк Leopard 2 (фото - EPA)

Немецкая компания Rheinmetall может передать 139 танков Leopard 1 и Leopard 2. Об этом представитель компании сообщил RND.

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По его словам, у компании есть 22 танка Leopard 2A4, которые она могла бы поставить в строй и дать Украине. Капитальный ремонт займет чуть меньше года – потенциально поставка возможна в конце 2023-го или начале 2024 года.

Также в разработке для "кругового обмена" (когда странам возмещают переданную Украине технику) находятся еще 29 Leopard 2A4. Они будут готовы в апреле-мае 2023-го.

Из более ранней модификации Leopard 1 компания может предоставить 88 танков.

Представитель Rheinmetall отметил, что ситуация очень неустойчивая из-за вопросов политики безопасности, различных форм поставок и меняющихся приоритетов по заказам.

"Поэтому трудно называть конкретные сроки поставок", – добавил он.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства, хотя их хочет поставить, например, Польша даже без разрешения Берлина. При этом на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.  
  • 22 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если танки Leopard передадут Украине другие страны. Министр обороны ФРГ обещает принять решение по Leopard в ближайшее время.

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Марко Сировой
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танки Rheinmetall Leopard
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