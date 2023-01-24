Производитель Leopard может поставить 139 танков. Но не сразу и не все из них современные
Немецкая компания Rheinmetall может передать 139 танков Leopard 1 и Leopard 2. Об этом представитель компании сообщил RND.
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По его словам, у компании есть 22 танка Leopard 2A4, которые она могла бы поставить в строй и дать Украине. Капитальный ремонт займет чуть меньше года – потенциально поставка возможна в конце 2023-го или начале 2024 года.
Также в разработке для "кругового обмена" (когда странам возмещают переданную Украине технику) находятся еще 29 Leopard 2A4. Они будут готовы в апреле-мае 2023-го.
Из более ранней модификации Leopard 1 компания может предоставить 88 танков.
Представитель Rheinmetall отметил, что ситуация очень неустойчивая из-за вопросов политики безопасности, различных форм поставок и меняющихся приоритетов по заказам.
"Поэтому трудно называть конкретные сроки поставок", – добавил он.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства, хотя их хочет поставить, например, Польша даже без разрешения Берлина. При этом на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
- 22 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если танки Leopard передадут Украине другие страны. Министр обороны ФРГ обещает принять решение по Leopard в ближайшее время.
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