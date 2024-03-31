Производитель Taurus критикует правительство Германии из-за отсутствия заказов
Оружейная компания MBDA, в частности производящая дальнобойные крылатые ракеты Taurus, призвала правительство Германии ускорить решение по заказам. Руководитель дочерней компании Томас Готтшильд заявил в интервью Augsburger Allgemeine, что иначе производство придется приостановить.
"Производственная линия для ракет Taurus, тестовое оборудование и соответствующие цеха остались. Мы могли бы начать их производство в любое время. Но для этого нам нужен новый заказ на это оружие", – сказал он.
По словам Готтшильда, Taurus не будут больше производиться, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить вооружение без заказов.
"Прерыв в производстве, как в случае с Taurus, является вызовом для нашей промышленности. В таких случаях наши поставщики, которые часто являются малыми и средними компаниями, останавливают производство", – заявил предприниматель.
Отвечая на вопрос по поставкам дальнобойных ракет Украине, Готтшильд отметил, что это "политическое решение".
В то же время он Taurus с дальностью полета более 500 километров нужен Украине для борьбы с логистическими цепочками врага и поражения стратегических целей.
"Пока Украина покрывает свою способность к противостоянию другими видами вооружений. Однако, с точки зрения украинцев, Taurus был бы важным дополнительным компонентом в нынешней ситуации", – высказался глава концерна.
- 15 марта 2024 стало известно, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
- 26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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