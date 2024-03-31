Производитель Taurus критикует правительство Германии из-за отсутствия заказов

По словам главы концерна, Taurus больше не будут производить, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить вооружение без заказов

Ракета Taurus (Фото: Бундестаг)

Оружейная компания MBDA, в частности производящая дальнобойные крылатые ракеты Taurus, призвала правительство Германии ускорить решение по заказам. Руководитель дочерней компании Томас Готтшильд заявил в интервью Augsburger Allgemeine, что иначе производство придется приостановить.

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"Производственная линия для ракет Taurus, тестовое оборудование и соответствующие цеха остались. Мы могли бы начать их производство в любое время. Но для этого нам нужен новый заказ на это оружие", – сказал он.

По словам Готтшильда, Taurus не будут больше производиться, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить вооружение без заказов.

"Прерыв в производстве, как в случае с Taurus, является вызовом для нашей промышленности. В таких случаях наши поставщики, которые часто являются малыми и средними компаниями, останавливают производство", – заявил предприниматель.

Отвечая на вопрос по поставкам дальнобойных ракет Украине, Готтшильд отметил, что это "политическое решение".

В то же время он Taurus с дальностью полета более 500 километров нужен Украине для борьбы с логистическими цепочками врага и поражения стратегических целей.

"Пока Украина покрывает свою способность к противостоянию другими видами вооружений. Однако, с точки зрения украинцев, Taurus был бы важным дополнительным компонентом в нынешней ситуации", – высказался глава концерна.

15 марта 2024 стало известно, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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