Глава МЗС Німеччини про відмову Шольца давати Україні Taurus: Канцлер не боїться Путіна
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в інтерв'ю Tagesspiegel, що канцлер Олаф Шольц не боїться російського диктатора Володимира Путіна у контексті передання Україні далекобійних ракет Taurus.
Відповідаючи на запитання, чи блокує Шольц постачання Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала: "Канцлер не боїться Путіна".
Вона також закликала припинити дискусії про можливе передання німецьких далекобійних ракет Україні через ризик дестабілізації з боку Росії.
"Частина російської військової пропаганди має на меті розділити і дестабілізувати західні демократії. Ми не повинні дозволити цьому статися, особливо коли ми стоїмо перед виборами – європейськими виборами або національними виборами в Німеччині", – зауважила глава німецької дипломатії.
- 15 березня 2024 року стало відомо, що Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.
- 26 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.
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