Глава МЗС Німеччини про відмову Шольца давати Україні Taurus: Канцлер не боїться Путіна

Анналена Бербок закликала припинити дискусії про можливе передання німецьких далекобійних ракет Україні через ризик дестабілізації з боку Росії

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в інтерв'ю Tagesspiegel, що канцлер Олаф Шольц не боїться російського диктатора Володимира Путіна у контексті передання Україні далекобійних ракет Taurus.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання, чи блокує Шольц постачання Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала: "Канцлер не боїться Путіна".

Вона також закликала припинити дискусії про можливе передання німецьких далекобійних ракет Україні через ризик дестабілізації з боку Росії.

"Частина російської військової пропаганди має на меті розділити і дестабілізувати західні демократії. Ми не повинні дозволити цьому статися, особливо коли ми стоїмо перед виборами – європейськими виборами або національними виборами в Німеччині", – зауважила глава німецької дипломатії.

15 березня 2024 року стало відомо, що Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

26 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

Читайте також: Шольц заперечив надання Taurus Україні: Мені важливо, щоб не почалася війна Росії з НАТО