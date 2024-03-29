Глава МИД Германии об отказе Шольца давать Украине Taurus: Канцлер не боится Путина
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью Tagesspiegel, что канцлер Олаф Шольц не боится российского диктатора Владимира Путина в контексте передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
Отвечая на вопрос, блокирует ли Шольц поставки Taurus из-за страха перед Путиным, Бербок сказала: "Канцлер не боится Путина".
Она также призвала прекратить дискуссии о возможной передаче немецких дальнобойных ракет Украине из-за риска дестабилизации со стороны России.
"Часть российской военной пропаганды преследует цель разделить и дестабилизировать западные демократии. Мы не должны позволить этому произойти, особенно когда мы стоим перед выборами – европейскими выборами или национальными выборами в Германии", – отметила глава немецкой дипломатии.
- 15 марта 2024 стало известно, что Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
- 26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "недовольные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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