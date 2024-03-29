Глава МИД Германии об отказе Шольца давать Украине Taurus: Канцлер не боится Путина

Анналена Бербок призвала прекратить дискуссии о возможной передаче немецких дальнобойных ракет Украине из-за риска дестабилизации со стороны России

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью Tagesspiegel, что канцлер Олаф Шольц не боится российского диктатора Владимира Путина в контексте передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Отвечая на вопрос, блокирует ли Шольц поставки Taurus из-за страха перед Путиным, Бербок сказала: "Канцлер не боится Путина".

Она также призвала прекратить дискуссии о возможной передаче немецких дальнобойных ракет Украине из-за риска дестабилизации со стороны России.

"Часть российской военной пропаганды преследует цель разделить и дестабилизировать западные демократии. Мы не должны позволить этому произойти, особенно когда мы стоим перед выборами – европейскими выборами или национальными выборами в Германии", – отметила глава немецкой дипломатии.

15 марта 2024 стало известно, что Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "недовольные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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