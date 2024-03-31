Виробник Taurus критикує уряд через відсутність замовлень. Каже: Ракет більше не буде

За словами очільника концерну, Taurus більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти озброєння без замовлень

Ракета Taurus (Фото: Бундестаг)

Збройова компанія MBDA, яка, зокрема, виробляє далекобійні крилаті ракети Taurus, закликала уряд Німеччини прискорити рішення щодо замовлень. Керівник дочірньої компанії Томас Готтшильд заявив у інтерв'ю Augsburger Allgemeine, що інакше виробництво доведеться призупинити.

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"Виробнича лінія для ракет Taurus, тестове обладнання та відповідні цехи залишилися. Ми могли б розпочати їхнє виробництво у будь-який час. Але для цього нам потрібне нове замовлення на цю зброю", – сказав він.

За словами Готтшильда, Taurus більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти озброєння без замовлень.

"Переривання виробництва, як у випадку з Taurus, є викликом для нашої промисловості. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво", – заявив підприємець.

Відповідаючи на запитання щодо постачання далекобійних ракет Україні, Готтшильд зауважив, що це "політичне рішення".

Водночас він сказав, що Taurus із дальністю польоту понад 500 кілометрів потрібні Україні для боротьби з логістичними ланцюжками ворога та ураження стратегічних цілей.

"Наразі Україна покриває свою здатність до протистояння іншими видами озброєнь. Однак, з погляду українців, Taurus був би важливим додатковим компонентом у нинішній ситуації", – висловився очільник концерну.

15 березня 2024 року стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

26 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

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