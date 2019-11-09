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Прокуратура АР Крым заявила, что их материалы использует суд ООН

Прокуратура АР Крым заявила, что их материалы использует суд ООН - Фото
Фото: facebook.com/prok.arkrym
09.11.2019, 07:57

Прокурор АР Крым Игорь Поночовный отметил, что в уголовных процессах зафиксированы доказательства преступлений оккупационного режима

Материалы с доказательствами нарушения страной-агрессором Россией прав человека во временно оккупированном Крыму передала прокуратура АР Крым в Международный суд ООН. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"На оккупированном полуострове происходят умышленные убийства, похищения, пытки, преследования, сотни незаконных обысков и задержаний украинских граждан по расовым, религиозным и политическим признакам", - отметили в пресс-службе.

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По словам прокурора АР Крым Игоря Поночовного, в уголовных процессах зафиксированы многочисленные доказательства преступлений оккупационного режима.

"Несмотря на отсутствие фактического доступа к оккупированной Россией территории, принимаются все возможные меры для установления обстоятельств совершения преступлений и причастных лиц", - отметил он.

В пресс-службе уточнили, что прокуратура автономии и в дальнейшем готова сотрудничать с МИД и другими центральными органами исполнительной власти для защиты нарушенных государством-оккупантом прав граждан и обеспечения интересов Украины всеми возможными законными способами, в том числе, на международных площадках.

  • 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

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