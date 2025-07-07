Прокуратура Польши возбудила шесть дел за оскорбление дочери Навроцкого в интернете
Варшавская прокуратура возбудила шесть дел за оскорбление дочери новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в интернете. Об этом сообщает RMF24.
Прокуратура возбудила дела после получения соответствующих заявлений, поступивших от частных лиц, матери девочки Марты Навроцкой и омбудсмена по правам детей.
"Масштаб огромный. Только от омбудсмена поступило почти 200 сообщений. Их объединили в зависимости от места публикации. Отдельные производства касаются записей в Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Instagram и на форуме Onet", – пояснил представитель окружной прокуратуры Варшавы, прокурор Пётр Антоний Скиба.
Как отмечает издание, в ночь выборов 7-летняя Кася Навроцкая оживленно реагировала на происходящее вокруг нее в штабе своего отца: посылала людям воздушные поцелуи, махала им руками, хваталась за бока и танцевала.
Такое поведение вызвало волну негативных комментариев со стороны некоторых пользователей интернета.
Процесс ведется по делу о публичном оскорблении. По словам прокурора, интернет-записи также будут рассмотрены в части угроз совершением преступления и подстрекательства к совершению преступления.
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