Прокуратура Польши возбудила шесть дел за оскорбление дочери Навроцкого в интернете

Пользователи негативно отзывались о поведении 7-летней девочки в день выборов президента Польши

Кароль и Кася Навроцкие (Фото: East News)

Варшавская прокуратура возбудила шесть дел за оскорбление дочери новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в интернете. Об этом сообщает RMF24.

Прокуратура возбудила дела после получения соответствующих заявлений, поступивших от частных лиц, матери девочки Марты Навроцкой и омбудсмена по правам детей.

"Масштаб огромный. Только от омбудсмена поступило почти 200 сообщений. Их объединили в зависимости от места публикации. Отдельные производства касаются записей в Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Instagram и на форуме Onet", – пояснил представитель окружной прокуратуры Варшавы, прокурор Пётр Антоний Скиба.

Как отмечает издание, в ночь выборов 7-летняя Кася Навроцкая оживленно реагировала на происходящее вокруг нее в штабе своего отца: посылала людям воздушные поцелуи, махала им руками, хваталась за бока и танцевала.

Такое поведение вызвало волну негативных комментариев со стороны некоторых пользователей интернета.

Процесс ведется по делу о публичном оскорблении. По словам прокурора, интернет-записи также будут рассмотрены в части угроз совершением преступления и подстрекательства к совершению преступления.