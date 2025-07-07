Прокуратура Польщі відкрила шість справ за образу доньки Навроцького в інтернеті
Прокуратура Варшави відкрила шість справ за образу доньки новообраного президента Польщі Кароля Навроцького в інтернеті. Про це повідомляє RMF24.
Прокуратура відкрила справи після отримання відповідних заяв, які надійшли від приватних осіб, матері дівчини Марти Навроцької та омбудсмана з прав дітей.
"Масштаб величезний. Тільки від омбудсмана надійшло майже 200 повідомлень. Їх об’єднали залежно від місця публікації. Окремі провадження стосуються записів у Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Instagram та на форумі Onet", – пояснив речник окружної прокуратури Варшави, прокурор Пйотр Антоній Скіба.
Як зазначає видання, під час виборчої ночі 7-річна Кася Навроцька жваво реагувала на те, що відбувалося навколо неї в штабі батька: надсилала людям повітряні поцілунки, махала їм руками, хапалася за боки та танцювала.
Така поведінка викликала хвилю несприятливих коментарів з боку деяких інтернет-користувачів.
Провадження ведеться у справі про публічну образу. За словами прокурора, інтернет-записи також будуть розглянуті в частині погроз злочином та підбурювання до вчинення злочину.
- У неділю, 1 червня, у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. На виборах з мінімальним відривом переміг представник партії Право та справедливість Кароль Навроцький.
- Новообраний президент складе присягу 6 серпня.