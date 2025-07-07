Прокуратура Польщі відкрила шість справ за образу доньки Навроцького в інтернеті

Кароль і Кася Навроцькі (Фото: East News)

Прокуратура Варшави відкрила шість справ за образу доньки новообраного президента Польщі Кароля Навроцького в інтернеті. Про це повідомляє RMF24.

Прокуратура відкрила справи після отримання відповідних заяв, які надійшли від приватних осіб, матері дівчини Марти Навроцької та омбудсмана з прав дітей.

"Масштаб величезний. Тільки від омбудсмана надійшло майже 200 повідомлень. Їх об’єднали залежно від місця публікації. Окремі провадження стосуються записів у Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Instagram та на форумі Onet", – пояснив речник окружної прокуратури Варшави, прокурор Пйотр Антоній Скіба.

Як зазначає видання, під час виборчої ночі 7-річна Кася Навроцька жваво реагувала на те, що відбувалося навколо неї в штабі батька: надсилала людям повітряні поцілунки, махала їм руками, хапалася за боки та танцювала.

Така поведінка викликала хвилю несприятливих коментарів з боку деяких інтернет-користувачів.

Провадження ведеться у справі про публічну образу. За словами прокурора, інтернет-записи також будуть розглянуті в частині погроз злочином та підбурювання до вчинення злочину.