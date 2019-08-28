Прокуратура просит арестовать Богатыреву

Раиса Богатырева

Прокуратура Киева просит арестовать бывшую министр здравоохранения Раису Богатыреву, которую вчера задержали в аэропорту Жуляны. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту Жуляны, ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как заявляют в прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 августа соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд.