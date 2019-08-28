Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прокуратура просит арестовать Богатыреву

Прокуратура просит арестовать Богатыреву - Фото
Раиса Богатырева
28.08.2019, 13:21

27 августа бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича была задержана пограничниками в аэропорту "Киев" (Жуляны)

Прокуратура Киева просит арестовать бывшую министр здравоохранения Раису Богатыреву, которую вчера задержали в аэропорту Жуляны. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры

"Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту Жуляны, ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как заявляют в прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 августа соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд.

Напишите нам
виктор янукович Жуляны прокуратура раиса богатырева
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 