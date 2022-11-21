"Пропагандистам приказали забыть слово Херсон". На Банковой заметили изменения в росСМИ

Из российских медиа исчезли упоминания о Херсоне после того, как его деоккупировали Силы обороны Украины, заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он предполагает, что это произошло после приказа "сверху".

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, сейчас перестал существовать в российском медиаполе", – заявил Подоляк.

Он пошутил, что Украина полностью поддерживает такую информационную стратегию.

"Сегодня забыли слово "Херсон". Завтра – "Донецк". Послезавтра – "Крым". Скоро – "Украина", – написал Подоляк.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Российское издание Медуза после освобождения Херсона заявило, что российские элиты восприняли это отступление как сигнал: войну им не выиграть.

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Андрій Водяний

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