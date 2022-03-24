Пропагандисты Кремля убеждают оккупантов в необходимости закончить войну к 9 мая – Генштаб

Российские пропагандисты пытаются убедить оккупантов армии РФ, которые вторглись в Украину, в необходимости закончить войну к 9 мая. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 24 марта.

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Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины.

По имеющейся информации, среди личного состава армии оккупантов постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

В Генштабе сообщили, что ранеными российскими военными занято подавляющее большинство больниц РФ в населенных пунктах недалеко от территории Украины.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей ВДВ, понесших критические потери.

Российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Местное население не поддерживает попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов.

"В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной", – говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Крыму в расположении 126 отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в Матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

В Докучаевске Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтрационные мероприятия.

В районах Кременной и Рубежного зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

В некоторых временно захваченных населенных пунктах Черниговской области оккупанты отбирают у местных аграриев тракторы – для эвакуации своей подбитой техники.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонная тактическая группа из состава 59 танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии – ей нанесен значительный урон в живой силе и технике.

Наталия Медведева

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