Пропагандисты заявили, что оккупант устроил стрельбу в воинской части под Белгородом

В результате инцидента двое оккупантов погибли, еще один получил ранения

Фото: DW

Российские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на силовиков сообщили, что в ночь на 12 июля оккупант устроил стрельбу из пулемета в пункте дислокации войск РФ в Белгородской области, убив и ранив сослуживцев.

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По данным пропагандистов, стрельбу в Грайворонском районе Белгородской области устроил 28-летний уроженец Чебоксар.

Как сообщают Telegram-каналы врага, он расстрелял из пулемета двух сослуживцев, еще одного ранил, после чего скрылся с места происшествия. В регионе объявлен план-перехват.

Оккупанты подчеркивают, что у стрелка с собой могут быть пулемет Калашникова и 70 патронов.

Подозреваемый в стрельбе россиянин (Фото: пропагандисты РФ)

22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Погибли не менее 139 человек. В МИД оккупантов со ссылкой на "российские компетентные органы" заявили о якобы причастности Украины к этому теракту.

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