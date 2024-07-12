Пропагандисти заявили, що окупант влаштував стрілянину у військовій частині під Бєлгородом

Фото: DW

Російські пропагандистські Telegram-канали з посиланням на силовиків повідомили, що в ніч проти 12 липня окупант влаштував стрілянину з кулемета у пункті дислокації військ РФ у Бєлгородській області, вбивши та поранивши своїх співслужбовців.

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За даними пропагандистів, стрілянину у Грайворонському районі Бєлгородської області влаштував 28-річний уродженець Чебоксар.

Як повідомляють Telegram-канали ворога, він розстріляв з кулемета двох співслужбовців, ще одного – поранив, після чого втік з місця події. У регіоні оголошено план-перехоплення.

Окупанти наголошують, що в стрільця з собою можуть бути кулемет Калашнікова і 70 патронів.

Підозрюваний у стрілянині росіянин (Фото: пропагандисти РФ)

22 березня у підмосковному "Крокус Сити Холл" сталася стрілянина. Загинули щонайменше 139 осіб. У МЗС окупантів із посиланням на "російські компетентні органи" заявили про нібито причетність України до цього теракту.

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