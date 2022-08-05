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Пророссийские партии оспаривают свой запрет в Верховном Суде

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 19:23
Пророссийские партии оспаривают свой запрет в Верховном Суде - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

7 из 16 запрещенных в Украине пророссийских партий оспаривают свой запрет в Верховном Суде. Об этом сообщает движение Чесно.

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По состоянию на 5 августа апелляционные жалобы подали партии Социалисты, Союз левых сил, ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины. Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова (ВААС) подали Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко и партия Счастливая Украина (ранее Успешная страна) – политическая сила экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко, сообщает Чесно.

По данным движения, Верховный Суд уже начал рассматривать апелляционные жалобы Союза левых сил и партии Социалисты, по этим делам уже состоялись первые заседания.

  • 20 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией.
  • 3 мая Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских политических партий.
Вадим Ребрина
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пророссийские партии Чесно
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