Пророссийские партии оспаривают свой запрет в Верховном Суде

7 из 16 запрещенных в Украине пророссийских партий оспаривают свой запрет в Верховном Суде. Об этом сообщает движение Чесно.

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По состоянию на 5 августа апелляционные жалобы подали партии Социалисты, Союз левых сил, ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины. Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова (ВААС) подали Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко и партия Счастливая Украина (ранее Успешная страна) – политическая сила экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко, сообщает Чесно.

По данным движения, Верховный Суд уже начал рассматривать апелляционные жалобы Союза левых сил и партии Социалисты, по этим делам уже состоялись первые заседания.

20 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией.

3 мая Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских политических партий.

Вадим Ребрина

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