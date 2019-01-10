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10.01.2019, 15:19

Пророссийский Додон остался недоволен санкциями РФ против Украины

Пророссийский Додон остался недоволен санкциями РФ против Украины - Фото
Игорь Додон (фото - presedinte.md)

Молдавский президент пожаловался российскому премьеру, что из-за санкций возникли проблемы с экспортом товаров в Россию

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Президент Молдовы Игорь Додон обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и выразил недовольство введенными РФ санкциями против Украины. Письмо он опубликовал в Twitter.

Додон считает, что санкции "создали определенные трудности для молдавского экспорта". 

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Российские санкции против Украины запретили ввоз в Россию в том числе и тех товаров, которые перемещаются через территорию Украины, а молдавские товары в основном так и транспортируют. Додон попросил Медведева "рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации".

В конце декабря Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, против которых вводятся санкции.

Ранее администрация Додона не стала осуждать агрессию РФ в Керченском проливе, а только обеспокоилась военным положением в Украине. 

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Теги: Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Молдова, игорь додон
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