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06.05.2019, 17:29

"Просыпаюсь от холода": тюремщики РФ держат Балуха в ШИЗО

"Просыпаюсь от холода": тюремщики РФ держат Балуха в ШИЗО - Фото
Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

Украинскому политзаключенному в России на 15 суток продлили срок содержания в штрафном изоляторе

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Украинскому политзаключенному в России Владимиру Балуху, которого больше месяца удерживают в штрафном изоляторе, продлили срок содержания в ШИЗО еще на 15 суток. Об этом он сообщил в письме украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде, датированном 4 мая.

"Здесь всегда холодно, я мерзну постоянно. Даже ночью, укутавшись в одеяло с головой, все равно постоянно просыпаюсь от холода. Никогда раньше не мог бы предположить, что в состоянии озноба можно функционировать 24/7", - написал Балух.

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30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. 10 июня 2016 года он был осужден за "оскорбление представителя власти" до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска.

Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. В тот же день против Балуха возбудили уголовное дело  за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима.

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Теги: Владимир Балух, политзаключенные, шизо
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