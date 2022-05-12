Против Китай и Эритрея. В ООН поддержали расследование военных преступлений РФ в Украине

Сегодня, 12 мая, в Совете ООН по правам человека приняли резолюцию о необходимости начать расследование военных преступлений России на территории Украины. Против выступили только Китай и Эритрея. Об этом сообщает Sky News.

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Уточняется, что 33 страны проголосовали "за", 12 воздержались, две страны были против.

Экстренное заседание состоялось в Женеве для рассмотрения военных преступлений российской армии в украинских населенных пунктах.

Украина заявила в ООН, что уже выявлены сотни подозреваемых российских солдат, которые совершали зверства на территории Украины после вторжения России 24 февраля.

7 апреля 2022 Amnesty International обнародовала заявление на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками, в котором констатировала, что российские вооруженные силы практиковали в Украине внесудебные казни мирных жителей, что является бесспорным военным преступлением.

5 мая на заседании Совбеза ООН украинский постпред Сергей Кислица заявил, что российский лидер Владимир Путин и его приспешники будут осуждены будущим Гаагским трибуналом.

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Яна Катасонова

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