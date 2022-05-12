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Против Китай и Эритрея. В ООН поддержали расследование военных преступлений РФ в Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 22:58
Против Китай и Эритрея. В ООН поддержали расследование военных преступлений РФ в Украине - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 12 мая, в Совете ООН по правам человека приняли резолюцию о необходимости начать расследование военных преступлений России на территории Украины. Против выступили только Китай и Эритрея. Об этом сообщает Sky News.

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Уточняется, что 33 страны проголосовали "за", 12 воздержались, две страны были против.

Экстренное заседание состоялось в Женеве для рассмотрения военных преступлений российской армии в украинских населенных пунктах.

Украина заявила в ООН, что уже выявлены сотни подозреваемых российских солдат, которые совершали зверства на территории Украины после вторжения России 24 февраля.

Фото – twitter.com/UN_HRC

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Яна Катасонова
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ООН война
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