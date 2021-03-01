Против кнопкодавства. В Раде ввели сенсорные кнопки и новые камеры – Разумков
В Верховной Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования. Об этом сегодня, 1 марта, во время согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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По словам Разумкова, система сенсорной кнопки прошла проверку, соответствует всем нормам и с этой недели будет использоваться во время голосований.
"Те вопросы, которые вызывали дискуссии, были устранены, у нас есть официальный акт, что она (система сенсорной кнопки – ред.) может использоваться", – сообщил Разумков.
По словам спикера, система поможет избежать кнопкодавства. Если она будет работать, пропадет смысл привязывать карточку депутата к конкретному месту в зале парламента, поскольку система не позволяет голосовать одновременно с двух мест.
Разумков попросил нардепов прийти на завтрашнее заседание Рады на 15 минут раньше, чтобы все смогли освоиться с новой системой голосования.
Также Разумков сообщил, что в Раде установлены дополнительные видеокамеры, и вскоре они заработают.
- В августе 2019 года Разумков заявлял, что сенсорные кнопки в Раде технически устарели и не были сертифицированы.
- В январе 2020-го вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность депутатов Верховной Рады за неперсональное голосование.
- В феврале 2020 года было открыто первое дело за кнопкодавство против нардепа Владислава Поляка из группы Доверие.
- 15 января 2021-го Офис генпрокурора со второй попытки открыл дело против нардепа из группы Доверие Андрея Иванчука.
- 12 февраля в Украине впервые сообщили нардепу о подозрении за кнопкодавство в Раде по делу против Поляка.
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