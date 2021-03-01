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Против кнопкодавства. В Раде ввели сенсорные кнопки и новые камеры – Разумков

01.03.2021, 11:42
Против кнопкодавства. В Раде ввели сенсорные кнопки и новые камеры – Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В Верховной Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования. Об этом сегодня, 1 марта, во время согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По словам Разумкова, система сенсорной кнопки прошла проверку, соответствует всем нормам и с этой недели будет использоваться во время голосований.

"Те вопросы, которые вызывали дискуссии, были устранены, у нас есть официальный акт, что она (система сенсорной кнопки – ред.) может использоваться", – сообщил Разумков.

По словам спикера, система поможет избежать кнопкодавства. Если она будет работать, пропадет смысл привязывать карточку депутата к конкретному месту в зале парламента, поскольку система не позволяет голосовать одновременно с двух мест.

Разумков попросил нардепов прийти на завтрашнее заседание Рады на 15 минут раньше, чтобы все смогли освоиться с новой системой голосования.

Также Разумков сообщил, что в Раде установлены дополнительные видеокамеры, и вскоре они заработают.

Денис Юдин
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верховная рада кнопкодавство Дмитрий Разумков сенсорная кнопка
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